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    Школьники избили одноклассницу. СК проверяет видео февральской драки в школе Петербурга, на которую обратила внимание Мизулина

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    25 комментариев

    Потасовка между учениками в школе Приморского района Петербурга, произошедшая еще два месяца назад, неожиданно всплыла благодаря видео, опубликованному в соцсетях. На кадры обратила внимание и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, после чего началась проверка. По данным «Фонтанки», участники конфликта опрошены, материалы передали в Следственный комитет. Решение там пока не принято.

    Как стало известно в субботу, 20 апреля, инцидент произошел еще в феврале. Собеседник «Фонтанки» рассказал, что мальчики кидали в девочек бумажки, после чего началась перепалка. Вероятно, одной из школьниц досталось больше остальных. Еще один ученик снимал потасовку на видео и выкрикивал в адрес одноклассницы грубые и уничижительные слова, связанные с национальностью девочки. Судя по кадрам, гуляющим в Сети, в классе также находился взрослый — предположительно, учительница.

    Собеседник уточнил, что после случившегося классный руководитель вызвала родителей, школьнице были принесены извинения. При этом за помощью к медикам никто из участников конфликта не обращался. По словам собеседника «Фонтанки», все участники конфликта продолжают ходить в школу и больше никаких склок между ними не происходило. По данным «Фонтанки», в феврале инцидент не вышел даже на уровень администрации школы.

    Однако на этой неделе видео заинтересовалась глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. «Большой вопрос — почему школы стараются замять такие инциденты? Это неправильно», — возмутилась Мизулина. Основная проблема вовсе не в драке детей, а в ксенофобских высказываниях автора видео.

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    Комментарии 25

    ИннаСув20 Апр 2024 в 18:53
    Меня в 8м классе девчонки поколотили, которые крутыми "на раёне" считались. Мне потом так стыдно было перед всеми.
    +0−1
    27893360320 Апр 2024 в 18:20
    Каждый десятый (9,6%) ученик начальной школы в Хельсинки каждую неделю подвергается издевательствам, сообщает Helsingin Sanomat . Информация основана на результатах обследования состояния здоровья школ, проведенного Институтом здравоохранения и социального обеспечения (THL)
    +2−3
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