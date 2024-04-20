Школьники избили одноклассницу. СК проверяет видео февральской драки в школе Петербурга, на которую обратила внимание Мизулина

Потасовка между учениками в школе Приморского района Петербурга, произошедшая еще два месяца назад, неожиданно всплыла благодаря видео, опубликованному в соцсетях. На кадры обратила внимание и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, после чего началась проверка. По данным «Фонтанки», участники конфликта опрошены, материалы передали в Следственный комитет. Решение там пока не принято.

Как стало известно в субботу, 20 апреля, инцидент произошел еще в феврале. Собеседник «Фонтанки» рассказал, что мальчики кидали в девочек бумажки, после чего началась перепалка. Вероятно, одной из школьниц досталось больше остальных. Еще один ученик снимал потасовку на видео и выкрикивал в адрес одноклассницы грубые и уничижительные слова, связанные с национальностью девочки. Судя по кадрам, гуляющим в Сети, в классе также находился взрослый — предположительно, учительница.



Собеседник уточнил, что после случившегося классный руководитель вызвала родителей, школьнице были принесены извинения. При этом за помощью к медикам никто из участников конфликта не обращался. По словам собеседника «Фонтанки», все участники конфликта продолжают ходить в школу и больше никаких склок между ними не происходило. По данным «Фонтанки», в феврале инцидент не вышел даже на уровень администрации школы.