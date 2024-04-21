Дагестанский омбудсмен вступился за избитую школьницу из Петербурга и обратился к прокурору города

Омбудсмен по правам человека в Дагестане Джамал Алиев не прошел мимо инцидента в одной из школ Приморского района, где избили девочку. 21 апреля он опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором рассказал, что направил обращение прокурору Петербурга Виктору Мельнику и попросил дать правовую оценку случившемуся.
«Хочется верить, что это частный случай, а не вновь зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях. Мы проходили через это, и это именно то, чего так страстно желают наши враги — разобщенность, внутренние конфликты, ненависть друг к другу со школьной скамьи», — написал Алиев.
Омбудсмен также ответил, что в период СВО, когда «дагестанцы, молодые ребята отдают свои жизни», пресекать подобное нужно жестко и без оговорок.
«А то, что мальчики бьют беззащитную девочку, — это отдельная тревожная тема о том, кого воспитали их родители», — заключил Алиев.
Потасовка, о которой идет речь, произошла еще около двух месяцев тому назад, но стала достоянием широкой общественности благодаря главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. На видео мальчики бьют девочку, а «оператор» позволяет себе ксенофобские высказывания. СК уже проводит проверку.