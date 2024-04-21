Дагестанский омбудсмен вступился за избитую школьницу из Петербурга и обратился к прокурору города

Омбудсмен по правам человека в Дагестане Джамал Алиев не прошел мимо инцидента в одной из школ Приморского района, где избили девочку. 21 апреля он опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором рассказал, что направил обращение прокурору Петербурга Виктору Мельнику и попросил дать правовую оценку случившемуся.



«Хочется верить, что это частный случай, а не вновь зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях. Мы проходили через это, и это именно то, чего так страстно желают наши враги — разобщенность, внутренние конфликты, ненависть друг к другу со школьной скамьи», — написал Алиев.

