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    Дагестанский омбудсмен вступился за избитую школьницу из Петербурга и обратился к прокурору города

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    14 комментариев

    Омбудсмен по правам человека в Дагестане Джамал Алиев не прошел мимо инцидента в одной из школ Приморского района, где избили девочку. 21 апреля он опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором рассказал, что направил обращение прокурору Петербурга Виктору Мельнику и попросил дать правовую оценку случившемуся.

    «Хочется верить, что это частный случай, а не вновь зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях. Мы проходили через это, и это именно то, чего так страстно желают наши враги — разобщенность, внутренние конфликты, ненависть друг к другу со школьной скамьи», — написал Алиев.

    Омбудсмен также ответил, что в период СВО, когда «дагестанцы, молодые ребята отдают свои жизни», пресекать подобное нужно жестко и без оговорок.

    «А то, что мальчики бьют беззащитную девочку, — это отдельная тревожная тема о том, кого воспитали их родители», — заключил Алиев.

    Потасовка, о которой идет речь, произошла еще около двух месяцев тому назад, но стала достоянием широкой общественности благодаря главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. На видео мальчики бьют девочку, а «оператор» позволяет себе ксенофобские высказывания. СК уже проводит проверку.

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    Комментарии 14

    mjj200221 Апр 2024 в 13:23
    Понеслось г... по трубам. А здесь-то при чем СВО?
    +0−0
    Alecon21 Апр 2024 в 13:10
    А не пошёл бы этот омбудсмен в Дагестан своими прямыми обязанностями там заниматься. Вместе с Мизулиной
    +1−0
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