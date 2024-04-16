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    Павел Дуров анонсировал интервью журналисту Такеру Карлсону

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    Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о скором выходе его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он во вторник, 16 апреля, сообщил в своем Telegram-канале.

    «Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость, так что обязательно посмотрите его», — говорится в посте.

    Дуров отметил, что как лидер политически нейтральной платформы обязан выступать перед журналистами различных политических взглядов.

    «В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — добавил он.

    По мнению Павла Дурова, таким образом он сможет оставаться честным в отношении различной аудитории.

    В феврале нынешнего года вышло большое интервью президента РФ Владимира Путину Такеру Карлсону. О чем говорил глава государства в течение двух часов, «Фонтанка» резюмировала здесь. Перед поездкой в Россию Такера Карлсона пугали задержанием за нарушение санкций и интервью с президентом России по возвращении в США.

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