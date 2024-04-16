Павел Дуров анонсировал интервью журналисту Такеру Карлсону

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о скором выходе его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он во вторник, 16 апреля, сообщил в своем Telegram-канале.

«Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость, так что обязательно посмотрите его», — говорится в посте.

Дуров отметил, что как лидер политически нейтральной платформы обязан выступать перед журналистами различных политических взглядов.

«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — добавил он.