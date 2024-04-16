СПбГУ и университету Герцена вынесли предостережение из-за экзаменов для мигрантов

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства пяти вузам, среди которых — петербургские. Об этом 16 апреля пишет пресс-служба ведомства.
Речь идет о СПбГУ, педуниверситете имени Герцена, Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Институте русского языка имени Пушкина и Псковском госуниверситете. Предостережение связано с проведением экзаменов и выдачей сертификатов мигрантам.
Ранее следователи задержали пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. По версии СК, в начале декабря 2023 года на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу сертификатов иностранным гражданам для дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД на оформление ВНЖ. При этом большая часть мигрантов в действительности не владела русским языком, знанием российской истории и законов РФ.
Ранее «Фонтанка» писала, что сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски по месту жительства десятка служащих ряда высших учебных заведений города. Под обыски попал в том числе офис коммерческого предприятия «Аксиома» на улице