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    СПбГУ и университету Герцена вынесли предостережение из-за экзаменов для мигрантов

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    Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства пяти вузам, среди которых — петербургские. Об этом 16 апреля пишет пресс-служба ведомства.

    Речь идет о СПбГУ, педуниверситете имени Герцена, Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Институте русского языка имени Пушкина и Псковском госуниверситете. Предостережение связано с проведением экзаменов и выдачей сертификатов мигрантам.

    Ранее следователи задержали пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. По версии СК, в начале декабря 2023 года на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу сертификатов иностранным гражданам для дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД на оформление ВНЖ. При этом большая часть мигрантов в действительности не владела русским языком, знанием российской истории и законов РФ.

    Ранее «Фонтанка» писала, что сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски по месту жительства десятка служащих ряда высших учебных заведений города. Под обыски попал в том числе офис коммерческого предприятия «Аксиома» на улице Моисеенко, 43. По версии следователей, в случае завала экзамена мигрант мог решить вопрос за 15 тысяч рублей и получить необходимый сертификат.

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