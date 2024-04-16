СПбГУ и университету Герцена вынесли предостережение из-за экзаменов для мигрантов

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства пяти вузам, среди которых — петербургские. Об этом 16 апреля пишет пресс-служба ведомства.

Речь идет о СПбГУ, педуниверситете имени Герцена, Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Институте русского языка имени Пушкина и Псковском госуниверситете. Предостережение связано с проведением экзаменов и выдачей сертификатов мигрантам.