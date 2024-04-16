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    Совбез: на Северо-Западе РФ с начала 2023 года предотвратили 27 терактов

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    Почти два десятка терактов произошло на Северо-Западе России за прошлый и нынешний год, и еще больше были предотвращены. Об этом на совещании по безопасности на Северо-Западе РФ, которое проходит 16 апреля в Архангельске, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    По словам Патрушева, с 2023 года на территории Северо-Западного федерального округа были совершены 19 терактов и еще 27 преступлений террористической направленности удалось предотвратить. Он также добавил, что была пресечена деятельность террористических ячеек в Коми и Карелии, передает ТАСС.

    Открывая совещание, Патрушев заявил об активизации диверсионно-террористической деятельности на территории России. «В ходе совещания обсудим дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан в регионах Северо-Западного федерального округа», — отметил он.

    Напомним, что по факту атаки беспилотника на дом на Пискаревском проспекте в Петербурге 2 марта было возбуждено уголовное дело о теракте.

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