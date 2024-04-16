Совбез: на Северо-Западе РФ с начала 2023 года предотвратили 27 терактов

Почти два десятка терактов произошло на Северо-Западе России за прошлый и нынешний год, и еще больше были предотвращены. Об этом на совещании по безопасности на Северо-Западе РФ, которое проходит 16 апреля в Архангельске, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, с 2023 года на территории Северо-Западного федерального округа были совершены 19 терактов и еще
Открывая совещание, Патрушев заявил об активизации диверсионно-террористической деятельности на территории России. «В ходе совещания обсудим дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан в регионах Северо-Западного федерального округа», — отметил он.
Напомним, что по факту атаки беспилотника на дом на Пискаревском проспекте в Петербурге 2 марта было возбуждено уголовное дело о теракте.