Совбез: на Северо-Западе РФ с начала 2023 года предотвратили 27 терактов

Почти два десятка терактов произошло на Северо-Западе России за прошлый и нынешний год, и еще больше были предотвращены. Об этом на совещании по безопасности на Северо-Западе РФ, которое проходит 16 апреля в Архангельске, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.



По словам Патрушева, с 2023 года на территории Северо-Западного федерального округа были совершены 19 терактов и еще 27 преступлений террористической направленности удалось предотвратить. Он также добавил, что была пресечена деятельность террористических ячеек в Коми и Карелии, передает ТАСС.