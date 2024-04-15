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    «Отвянь!» «Фонтанка» показывает финал поездки на «Сапсане» юного зацепера

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    Мчавший на «Сапсане» в Петербург 17-летний москвич снимал свои приключения на видео. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 15 апреля.

    Подросток на ходу спрыгнул с поезда, замедлившего ход перед вокзалом. Перескакивая через шпалы, он попытался сбежать от заметивших его сотрудников. «Отвянь давай!.. Отстань», — единственное, что слышно от него на видео.

    «Фонтанка.ру»

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, зацепер приехал на высокоскоростном поезде из Москвы в Петербург. Вернуться планировал тем же способом. По данным ведомства, транспортные полицейские остановили его на Московском вокзале и отправили в центр временного содержания несовершеннолетних — ждать маму. Протоколы составлены и на неё, и на сына. Он рассказал, что с риском для жизни катается на поездах уже три года.

    Добраться из Москвы в Петербург на «Сапсане» можно примерно за четыре часа. Поезд развивает скорость до 250 км/ч.

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    ЗацеперСапсан
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

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