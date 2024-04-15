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    Юного зацепера нашли между вагонами в Петербурге. Он мчал с ветерком из Москвы

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    Транспортная полиция внесла коррективы в маршрут путешествий 17-летнего москвича. Он с риском для жизни попал в Петербург на «Сапсане», возвращаться домой будет с протоколами и мамой.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 15 апреля, информация о неучтённом пассажире высокоскоростного поезда Москва — Петербург поступила сотрудникам Московского вокзала от представителя транспортной безопасности в минувшие выходные.

    Полицейские обеспечили ему встречу на платформе. Экстремалом оказался 17-летний москвич, решивший прокатиться в Петербург и обратно снаружи, а не внутри поезда. Поездка домой должна быть безопаснее — юношу отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних ждать приезда матери. Ей, вероятно, не впервой ездить за сыном — он признался, что занимается зацепингом три года.

    Юноша получил протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (11.17 КоАП) и проход по железнодорожным путям в неположенном месте (11.1 КоАП). В отношении матери составлен протокол за ненадлежащее исполнения родительских обязанностей (5.35 КоАП РФ).

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