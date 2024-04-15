Юного зацепера нашли между вагонами в Петербурге. Он мчал с ветерком из Москвы

Транспортная полиция внесла коррективы в маршрут путешествий 17-летнего москвича. Он с риском для жизни попал в Петербург на «Сапсане», возвращаться домой будет с протоколами и мамой.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 15 апреля, информация о неучтённом пассажире высокоскоростного поезда Москва — Петербург поступила сотрудникам Московского вокзала от представителя транспортной безопасности в минувшие выходные.

Полицейские обеспечили ему встречу на платформе. Экстремалом оказался 17-летний москвич, решивший прокатиться в Петербург и обратно снаружи, а не внутри поезда. Поездка домой должна быть безопаснее — юношу отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних ждать приезда матери. Ей, вероятно, не впервой ездить за сыном — он признался, что занимается зацепингом три года.