В Кремле отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации

Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все государства к сдержанности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 15 апреля.



В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в регионе после ударов Ирана по территории Израиля он отметил, что ни одна сторона не заинтересована в дальнейшей эскалации данного конфликта.



«Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», — приводит слова пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

