В Кремле отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации

Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все государства к сдержанности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 15 апреля.
В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в регионе после ударов Ирана по территории Израиля он отметил, что ни одна сторона не заинтересована в дальнейшей эскалации данного конфликта.
«Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», — приводит слова пресс-секретаря президента РФ ТАСС.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, подробности читайте на «Фонтанке». Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. В Министерстве иностранных дел Израиля расценивают Иран как величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Армия Израиля сообщила об ответном ударе по военному объекту в Ливане. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили поддержку Израилю и подтвердили готовность принять меры против Ирана после его атаки.