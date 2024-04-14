G7 пригрозила Ирану мерами. Но не уточнила — какими

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили поддержку Израилю и подтвердили готовность принять меры против Ирана после его атаки. О совместном заявлении по итогам экстренного заседания, созванного Италией, сообщает ТАСС 14 апреля. О том, какие конкретные меры могут быть приняты, не уточняется.
«Мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы», — говорится в документе. G7 также осудила шаг Ирана и призвала обе стороны воздержаться от действий, ведущих к эскалации.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. В Министерстве иностранных дел Израиля расценивают Иран как величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Сегодня же папа римский Франциск, выступая с традиционной воскресной молитвой, призвал Иран и Израиль встать на сторону мира. О том, что происходило минувшей ночью, читайте здесь.