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    Война на Ближнем Востоке

    «Никто не должен угрожать существованию друг друга»: папа римский призвал Иран и Израиль встать на сторону мира

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    Папа римский Франциск, выступая 14 апреля с традиционной воскресной молитвой на площади Святого Петра в Ватикане, выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и обратился к Ирану и Израилю с просьбой «положить конец любым действиям, которые могут разжечь насилие».

    Понтифик отметил, что ситуация в Израиле ухудшилась из-за действий Ирана и есть «риск вовлечь весь регион в военный конфликт еще большего масштаба». «Никто не должен угрожать существованию друг друга», — сказал Франциск и призвал все страны выступить за мир. «Хватит войны, достаточно атак, достаточно насилия. Да — диалогу, да — миру», — добавил глава Ватикана.

    Также папа римский потребовал немедленно освободить заложников, похищенных несколько месяцев назад ХАМАС.

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