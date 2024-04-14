«Никто не должен угрожать существованию друг друга»: папа римский призвал Иран и Израиль встать на сторону мира

Папа римский Франциск, выступая 14 апреля с традиционной воскресной молитвой на площади Святого Петра в Ватикане, выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и обратился к Ирану и Израилю с просьбой «положить конец любым действиям, которые могут разжечь насилие».

Понтифик отметил, что ситуация в Израиле ухудшилась из-за действий Ирана и есть «риск вовлечь весь регион в военный конфликт еще большего масштаба». «Никто не должен угрожать существованию друг друга», — сказал Франциск и призвал все страны выступить за мир. «Хватит войны, достаточно атак, достаточно насилия. Да — диалогу, да — миру», — добавил глава Ватикана.