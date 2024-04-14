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    Война на Ближнем Востоке

    «Может привести к военной конфронтации на нескольких фронтах». Как отреагировали политики на атаку Ирана по Израилю

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    Мировые политики отреагировали на проведенную в ночь на 14 апреля атаку Ирана на Израиль. Стороны призывают воздержаться от дальнейшей эскалации и использовать дипломатические методы разрешения конфликта.

    «Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также призвал к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

    Обеспокоенность эскалацией выразил и Китай. Пекин отметил, что прекращение огня должно быть реализовано без промедления, и призвал стороны «проявлять спокойствие и сдержанность». МИД Китая также отметил, что произошедшее — «распространение конфликта в Газе».

    МИД Египта напомнил, что неоднократно предупреждал об опасности расширения конфликта в секторе Газа. События минувшей ночи там назвали «опасной эскалацией».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее «вопиющим и неоправданным». Он призвала стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и «работать над восстановлением стабильности в регионе».

    Ранее с заявлением выступил МИД России. В ведомстве заявили о том, что конфликты на Ближнем Востоке подогреваются провокационными действиями.

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    Атака на Израиль
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