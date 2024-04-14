«Может привести к военной конфронтации на нескольких фронтах». Как отреагировали политики на атаку Ирана по Израилю

Мировые политики отреагировали на проведенную в ночь на 14 апреля атаку Ирана на Израиль. Стороны призывают воздержаться от дальнейшей эскалации и использовать дипломатические методы разрешения конфликта.



«Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также призвал к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.