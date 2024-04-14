МИД РФ: конфликты на Ближнем Востоке подогреваются провокационными действиями

МИД России выразил крайнюю озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В заявлении дипведомства, опубликованном 14 апреля, стороны призывают к решению проблемы политико-дипломатическими средствами.



«Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряжённости», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что атака на посольство Ирана в Дамаске, произошедшая 1 апреля и приведшая к операции в ночь на воскресенье, не получила должную оценку. В частности, со стороны Совета Безопасности ООН.