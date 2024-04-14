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    Война на Ближнем Востоке

    МИД РФ: конфликты на Ближнем Востоке подогреваются провокационными действиями

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    МИД России выразил крайнюю озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В заявлении дипведомства, опубликованном 14 апреля, стороны призывают к решению проблемы политико-дипломатическими средствами.

    «Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряжённости», — говорится в заявлении МИД.

    В ведомстве также подчеркнули, что атака на посольство Ирана в Дамаске, произошедшая 1 апреля и приведшая к операции в ночь на воскресенье, не получила должную оценку. В частности, со стороны Совета Безопасности ООН.

    «К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии», — заявляет МИД.

    Граждан России, находящихся в Израиле и соседних странах, дипломаты призвали следить за сообщениями и рекомендациями МИД.

    В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. Иран заявил, что атака была произведена в ответ на удар по дипломатической миссии страны в Дамаске. О том, что происходило минувшей ночью, читайте здесь.

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