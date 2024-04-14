МИД Израиля: Иран — величайшая угроза региональной стабильности и мировому порядку

В Министерстве иностранных дел Израиля расценивают Иран как величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Об этом стало известно 14 апреля из рассылки пресс-службы дипломатического ведомства.
Заявление было разослано в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, запланированного на 16:00 (23:00 мск) 14 апреля в экстренном порядке после ночной атаки Ирана по Израилю. В тексте сказано следующее:
«Иран напал на Израиль, и в прошлом он нападал на страны Персидского залива, угрожает Иордании, угрожает США, отправляет оружие для использования в войне с Украиной и ставит под угрозу мир во всем мире. Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Сегодня вечером во всем мире прозвучало решительное осуждение жестокого иранского нападения. Мир поддерживает Израиль и поддерживает его право на самозащиту. Иран должен заплатить цену за свою агрессию. Первоначальная цена должна заключаться в немедленном признании Корпуса стражей исламской революции, который вчера вечером совершил масштабную террористическую атаку, террористической организацией».
Между тем глава МИД Ирана после ночной атаки на Израиль позвонил Сергею Лаврову, проинформировав российского министра о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске.
В разговоре министры отметили, что дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокации «могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке».
Сегодня же папа римский Франциск, выступая 14 апреля с традиционной воскресной молитвой, призвал Иран и Израиль встать на сторону мира.