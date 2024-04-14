МИД Израиля: Иран — величайшая угроза региональной стабильности и мировому порядку

В Министерстве иностранных дел Израиля расценивают Иран как величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Об этом стало известно 14 апреля из рассылки пресс-службы дипломатического ведомства.

Заявление было разослано в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, запланированного на 16:00 (23:00 мск) 14 апреля в экстренном порядке после ночной атаки Ирана по Израилю. В тексте сказано следующее:

«Иран напал на Израиль, и в прошлом он нападал на страны Персидского залива, угрожает Иордании, угрожает США, отправляет оружие для использования в войне с Украиной и ставит под угрозу мир во всем мире. Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Сегодня вечером во всем мире прозвучало решительное осуждение жестокого иранского нападения. Мир поддерживает Израиль и поддерживает его право на самозащиту. Иран должен заплатить цену за свою агрессию. Первоначальная цена должна заключаться в немедленном признании Корпуса стражей исламской революции, который вчера вечером совершил масштабную террористическую атаку, террористической организацией».

