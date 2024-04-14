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    Уровень воды в реке Тобол поднялся на 18 см за четыре часа

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    Правительство Курганской области 14 апреля сообщило, что уровень воды Тобола в Кургане поднялся до 565 см, поднявшись на 18 см за последние четыре часа.

    По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10 м 70 см. Такую информацию 14 апреля озвучила на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и.о. начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева. КЧС провели полномочный представитель президента России Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

    Наталья Астафьева также отметила, что в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с Челябинских водохранилищ. Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана ещё не дошла, но достигнет в ближайшее время.

    Ранее понтонный мост через реку Тобол между Нагоркой и Утятским Курганской области сорвало паводковыми водами и понесло течением к Кургану.

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