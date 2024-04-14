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    Смытый на Тоболе мост может привести к затору. Его несет течением к Кургану

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    Понтонный мост через реку Тобол между Нагоркой и Утятским Курганской области сорвало паводковыми водами и несет течением к Кургану. Это создает риск затора при прохождении паводка, сообщил глава региона Вадим Шумков в воскресенье, 14 апреля.

    «МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды», — написал он в своем телеграм-канале.

    V. Шумков (тг-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова)

    По словам местных жителей, мост начало подтапливать еще накануне вечером, передает ТАСС. За ночь уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 сантиметра и продолжает расти, составляя сейчас уже почти 5 метров.

    Всего в России количество жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка, превысило 14 тысяч, приусадебных участков — 25,1 тысячи, за сутки оказались в воде 2889 жилых домов и 5143 приусадебных участка. Наиболее сложная ситуация пока складывается в Оренбургской области, там уровень воды в реке Урал поднялся до 1185 см.

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