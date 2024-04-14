Смытый на Тоболе мост может привести к затору. Его несет течением к Кургану

Понтонный мост через реку Тобол между Нагоркой и Утятским Курганской области сорвало паводковыми водами и несет течением к Кургану. Это создает риск затора при прохождении паводка, сообщил глава региона Вадим Шумков в воскресенье, 14 апреля.



«МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды», — написал он в своем телеграм-канале.