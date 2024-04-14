«Не нужно выжидать, нужно уходить немедленно». Губернатор Шумков предупредил об угрозе подтопления Кургана

За прошедшую ночь уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 сантиметра и продолжает расти, составляя сейчас уже почти 5 метров. Об этом 14 апреля рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что в последние два часа прирост уровня воды составляет по 20 см.
«При 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега», — заявил Шумков, добавив, что «течение заметно усиливается».
По словам губернатора Курганской области, в домах, находящихся в опасной зоне, будут отключаться электричество и газ. Мера вынужденная и превентивная — таким образом власти хотят не допустить аварий и несчастных случаев.
Жителей глава региона призвал эвакуироваться. Для людей подготовлены пункты временного размещения и специальные стоянки. В том случае, если нет возможности взять с собой домашнего питомца, его можно на время отдать в приюты, добавил губернатор.
«Земляки, не нужно выжидать, нужно уходить немедленно!» — заключил Шумков.
Напомним, что в этом году из-за рекордных паводков в ряде регионов России объявлен режим ЧС. Так, река Урал в Оренбурге поднялась на 12 метров.