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    Война на Ближнем Востоке

    Самая массовая в истории атака дронов. Видео, которые смотрел весь мир

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    Иран выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников. Эту атаку дронов уже назвали самой масштабной в истории современных вооруженных конфликтов.

    Еще одна особенность — в том, что за запусками, полетом и работой ПВО человечество наблюдало практически в прямом эфире.

    Помимо беспилотников, по Израилю было запущено 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса «земля-земля», сообщил The New York Times. ЦАХАЛ называет другие цифры.

    «Иран запустил по нам более 300 ракет. Мы сбили 99%. 170 беспилотников, 30 крылатых ракет сбито. Большая часть из 120 баллистических ракет сбита»
    пресс-секретарь ЦАХАЛа, Даниэль Агари

    Одной из целей баллистических ракет стала Храмовая гора в Иерусалиме. Ракету отразила ПВО. В результате атаки и противодействия ей погибли четыре человека. Трое мирных граждан Иордании были убиты иранским дроном-камикадзе Shahed 136, а в Израиле погиб 10-летний ребенок из поселения бедуинов.

    Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, из которого следует, что США не станут принимать участия в наступательных операциях против Ирана.

    За событиями этой ночи мы следили онлайн. О том, как происходила атака на Израиль, читайте в нашей текстовой трансляции.

    Фото: MOHAMMED SABER\.tassphoto

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