Отцу, зарезавшему маленького сына в Ленобласти, дали 19 лет колонии

В Ленинградской области вынесли приговор мужчине, который чуть больше года назад порезал маленького сына и себя в Киришском районе. После он повез ребенка в больницу, но врачи констатировали смерть.
Следствие установило, что в январе 2023 года 24-летний подсудимый после ссоры с сожительницей нанес смертельные ранения сыну 2020 года рождения, сообщает 12 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. После этого молодой человек ранил ножом и себя, а затем обратился за помощью к сотрудниками полиции, которые доставили его с ребенком в больницу. Там констатировали смерть мальчика.
Сожительница, с которой поссорился подсудимый, является матерью ребенка. Как писал 47News, на допросе мужчина рассказывал, что ночью якобы узнал об измене. Писали, что после случившегося он повез раненого ребенка в больницу на санках, а по дороге попросил помощи у дорожной полиции и прохожих.
Суд признал мужчину виновным в убийстве малолетнего по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы.