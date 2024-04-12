Отцу, зарезавшему маленького сына в Ленобласти, дали 19 лет колонии

В Ленинградской области вынесли приговор мужчине, который чуть больше года назад порезал маленького сына и себя в Киришском районе. После он повез ребенка в больницу, но врачи констатировали смерть.



Следствие установило, что в январе 2023 года 24-летний подсудимый после ссоры с сожительницей нанес смертельные ранения сыну 2020 года рождения, сообщает 12 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. После этого молодой человек ранил ножом и себя, а затем обратился за помощью к сотрудниками полиции, которые доставили его с ребенком в больницу. Там констатировали смерть мальчика.