В Ленобласти отец зарезал двухлетнего сына и повез на санках в больницу

В Киришском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства убийства ребенка 2020 года рождения. На его теле обнаружили четыре ножевых ранения. Об этом 14 января сообщает региональный СУ СК РФ.





Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По предварительной информации, смертельные ранения малолетнему нанес отец. Сейчас он находится в реанимационном отделении.