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    В Ленобласти отец зарезал двухлетнего сына и повез на санках в больницу

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    В Киришском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства убийства ребенка 2020 года рождения. На его теле обнаружили четыре ножевых ранения. Об этом 14 января сообщает региональный СУ СК РФ.


    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По предварительной информации, смертельные ранения малолетнему нанес отец. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

    Фото: Следком Ленинградской области
    Фото: Следком Ленинградской области
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    Как уточняет издание 47news со ссылкой на полицию, отец, по предварительным данным, ударил ребенка ножом дома, посадил в сани и повез в сторону больницы. По дороге он попросил помощи у прохожих, но медики, прибывшие на место, обнаружили несовершеннолетнего мертвым. Мужчину доставили в больницу и также зафиксировали у него ножевые ранения.


    По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать ссора с женой. Семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

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