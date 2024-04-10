Жара в Петербурге поставила тройной рекорд

Среда, 10 апреля, отметилась в Петербурге сразу тремя температурными рекордами. Один из них обновили впервые за 134 года.



По итогу дня максимальная температура воздуха в Петербурге 10 апреля 2024 года составила +21,5 градуса, сообщил в своем Telegram-канале специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Это новый суточный рекорд для 10 апреля. Предыдущий держался аж с 1890 года, и сегодняшняя температура превзошла его сразу на 4,8 градуса.

Помимо этого обновились еще два рекорда: сегодняшняя температура стала самой высокой с начала года, а 10 апреля теперь — самая ранняя дата в истории метеорологических наблюдений Петербурга, когда воздух прогрелся более чем до +20 градусов. До этого такой датой было 12 апреля.