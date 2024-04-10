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    Жара в Петербурге поставила тройной рекорд

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    Среда, 10 апреля, отметилась в Петербурге сразу тремя температурными рекордами. Один из них обновили впервые за 134 года.

    По итогу дня максимальная температура воздуха в Петербурге 10 апреля 2024 года составила +21,5 градуса, сообщил в своем Telegram-канале специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Это новый суточный рекорд для 10 апреля. Предыдущий держался аж с 1890 года, и сегодняшняя температура превзошла его сразу на 4,8 градуса.

    Помимо этого обновились еще два рекорда: сегодняшняя температура стала самой высокой с начала года, а 10 апреля теперь — самая ранняя дата в истории метеорологических наблюдений Петербурга, когда воздух прогрелся более чем до +20 градусов. До этого такой датой было 12 апреля.

    Как горожане встречали первую жару 2024 года в Петербурге, смотрите здесь. А скоро в городе вновь станет прохладнее, придут дожди, грозы и сильный ветер.

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