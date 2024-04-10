Первый жаркий день выманил петербуржцев на улицу

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Среда, 10 апреля, побаловала петербуржцев по-летнему жаркой погодой. «Фонтанка» прогулялась по улицам и понаблюдала, как горожане встретили температурный рекорд.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», к 18 часам температура воздуха в Петербурге превысила 21 градус тепла. Горожане не растерялись и высыпали на улицы встречать погожий денек на свежем воздухе. На набережных — толпы гуляющих. Люди наслаждаются теплом в компании и в одиночку. Кто-то нежится под солнышком на деревянном настиле, кто-то уже достал из гардероба шорты.
Уже в середине дня погода побила в Петербурге температурный рекорд для 10 апреля. Город на Неве попал в теплый сектор обширного циклона, расположившегося над Скандинавией. Но уже вечером до нас доберется холодный фронт, прогнозируют синоптики. Он вернет положенные 8–10 градусов тепла и принесет дожди с грозами. К тому же в городе ждут сильный ветер — до 20 м/с. Из-за этого в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности.
Как сообщает синоптик Михаил Леус, к 7 часам вечера тепло в Петербурге закончилось. «Холодный фронт с запада начал влиять на погоду — было выше +21, сейчас уже ниже +13. По области появились грозовые очаги. Причём похолодало буквально за 1 час!» — говорит специалист.