Лето на один день: вслед за рекордным теплом в Петербург придут грозы

Жара зашла к нам на один день. Уже завтра похолодает, а в пятницу будет не больше плюс 10 градусов и ожидаются дождики.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 апреля в городе облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Ветер днем южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха составит плюс 20–22 градуса , у водоемов местами до 17.

