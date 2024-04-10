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    Лето на один день: вслед за рекордным теплом в Петербург придут грозы

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Жара зашла к нам на один день. Уже завтра похолодает, а в пятницу будет не больше плюс 10 градусов и ожидаются дождики.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 апреля в городе облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Ветер днем южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха составит плюс 20–22 градуса, у водоемов местами до 17.

    Сегодня Петербург и Ленобласть будут ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, и температурные показатели существенно превысят не только климатическую норму, но и рекордный максимум дня. Ближе к вечеру регион будет пересекать холодный атмосферный фронт с ливневыми дождями и грозами. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС». По словам специалиста центра Михаила Леуса, суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 апреля в Петербурге составляет плюс 16,7 градуса и держится с 1890 года.

    В четверг, по данным СЗ УГМС, 9–11 градусов, в пятницу 7–9, кратковременные дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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