Лето на один день: вслед за рекордным теплом в Петербург придут грозы

Жара зашла к нам на один день. Уже завтра похолодает, а в пятницу будет не больше плюс
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Сегодня Петербург и Ленобласть будут ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, и температурные показатели существенно превысят не только климатическую норму, но и рекордный максимум дня. Ближе к вечеру регион будет пересекать холодный атмосферный фронт с ливневыми дождями и грозами. Атмосферное давление будет падать и составит
В четверг, по данным СЗ УГМС,