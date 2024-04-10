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    Осторожно, может сдуть. МЧС Петербурга предупредило об ухудшении погоды

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    Под конец рабочей недели в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в городе ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

    Сегодня в Петербурге действует «желтый» уровень опасности. В некоторых районах в среду в период с 15 до 23 часов пройдет гроза. Кроме того, горожан ожидает рекорд апрельской жары.

    Что касается четверга, в течение дня будет облачно, днем с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ночью 5–7 градусов, днем около 8–10 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 6–11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

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