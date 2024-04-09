В среду петербуржцев ждет «потенциально опасная погода». В городе объявлен «желтый» уровень опасности

В Санкт-Петербурге из-за грозы, которая ожидается 10 апреля, объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили на сайте правительства города, пояснив, что этот уровень означает потенциально опасную погоду.



По данным Росгидрометцентра, в некоторых районах Петербурга в среду в период с 15 до 23 часов пройдет гроза.

Правительство Северной столицы призывает автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности не пользоваться завтра машиной. Также предельно аккуратными следует быть пешеходам.