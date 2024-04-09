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    В среду петербуржцев ждет «потенциально опасная погода». В городе объявлен «желтый» уровень опасности

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    В Санкт-Петербурге из-за грозы, которая ожидается 10 апреля, объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили на сайте правительства города, пояснив, что этот уровень означает потенциально опасную погоду.

    По данным Росгидрометцентра, в некоторых районах Петербурга в среду в период с 15 до 23 часов пройдет гроза.

    Правительство Северной столицы призывает автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности не пользоваться завтра машиной. Также предельно аккуратными следует быть пешеходам.

    Ранее МЧС предупредило местных жителей о том, что 10 апреля в городе ожидается сильный ветер, грозы, а также рекорд апрельской жары.

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    ГрозаЖелтый уровень опасностиПогода
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