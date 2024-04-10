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    Крепчающий ветер не смог сдуть рекорд тепла в Петербурге

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    В Петербурге установлен новый суточный рекорд максимальной температуры для 10 апреля. Перекрыть прошлый не удавалось более века. При этом прогнозируемое ухудшение погоды наступит раньше.

    Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, ветер, сначала обещанный синоптиками на 11 апреля, уже крепчает. Ожидается, что сдувать будет со скоростью до 20 метров в секунду.

    Это не помешало температуре перекрыть суточный максимум для 10 апреля, зафиксированный в 1890 году. Специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус обратил внимание, что днём в городе потеплело до 17 градусов. Прошлый рекорд — 16,7 градуса тепла.

    Фото: скриншот meteo.nw.ru
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    К трём часам дня воздух прогрелся почти до 19 градусов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов не исключает, что в среду может быть ещё жарче. Летнюю погоду на место поставит атмосферный фронт: впереди грозы.

    По информации Рocгидрометцeнтрa, до 09 часов 12 апреля на территории Сaнкт‑Петербуpга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветреной погоды.

    Фото: скриншот meteo.nw.ru

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