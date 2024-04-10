Крепчающий ветер не смог сдуть рекорд тепла в Петербурге

В Петербурге установлен новый суточный рекорд максимальной температуры для 10 апреля. Перекрыть прошлый не удавалось более века. При этом прогнозируемое ухудшение погоды наступит раньше.
Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, ветер, сначала обещанный синоптиками на 11 апреля, уже крепчает. Ожидается, что сдувать будет со скоростью до 20 метров в секунду.
Это не помешало температуре перекрыть суточный максимум для 10 апреля, зафиксированный в 1890 году. Специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус обратил внимание, что днём в городе потеплело до 17 градусов. Прошлый рекорд — 16,7 градуса тепла.
К трём часам дня воздух прогрелся почти до 19 градусов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов не исключает, что в среду может быть ещё жарче. Летнюю погоду на место поставит атмосферный фронт: впереди грозы.
По информации Рocгидрометцeнтрa, до 09 часов 12 апреля на территории Сaнкт‑Петербуpга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветреной погоды.