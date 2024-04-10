Крепчающий ветер не смог сдуть рекорд тепла в Петербурге

В Петербурге установлен новый суточный рекорд максимальной температуры для 10 апреля. Перекрыть прошлый не удавалось более века. При этом прогнозируемое ухудшение погоды наступит раньше.



Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, ветер, сначала обещанный синоптиками на 11 апреля, уже крепчает. Ожидается, что сдувать будет со скоростью до 20 метров в секунду.



Это не помешало температуре перекрыть суточный максимум для 10 апреля, зафиксированный в 1890 году. Специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус обратил внимание, что днём в городе потеплело до 17 градусов. Прошлый рекорд — 16,7 градуса тепла.