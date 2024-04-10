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    «Рано еще мечтать о температуре 15–20 градусов». Атмосферный фронт поставит петербургскую погоду на место

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Температура воздуха в Петербурге к полудню 10 апреля выросла до 13 градусов и продолжает повышаться. Облачность постепенно отходит на восток и начинает разрываться, так что воздух будет прогреваться всё сильнее, рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

    Обширный циклон, расположенный над Скандинавией, смещается вдоль побережья Норвегии на северо-восток. Наш регион находится в теплом секторе этого циклона, и к нам поступают тёплые воздушные массы. Синоптические условия складываются благоприятно — температура, скорее всего, повысится до плюс 20 градусов.

    «О рекорде дневной температуры уже и не говорю, его точно перекроем. Давайте еще раз напомню, в 1890 году в Санкт-Петербурге 10 апреля максимальная температура достигла +16,7 градуса, и более чем за столетие перекрыть его не удавалось», — отмечает Колесов.

    А вечером до нас доберётся холодный атмосферный фронт. Он принесёт дожди и грозу и вернет температуру на место — в нормальные плюс 8–10 градусов.

    «На самом деле, сейчас норма температуры воздуха в Санкт-Петербурге +4 градуса, к середине месяца будет всего +5 градусов. Так что в городе и должно быть, по многолетним данным, ночью примерно +1…+3 градуса, а днем не выше +10 градусов. Рано еще мечтать о температуре в +15 и +20 градусов, всему своё время», — добавляет Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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