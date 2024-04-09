Знала и скрывала. Мать избитой и изнасилованной 10-летней девочки из Петербурга тоже попала под статью

Мать десятилетней избитой девочки, которая попала в больницу имени Раухфуса со следами насилия, могла намеренно скрывать преступление в отношении дочери, против нее возбудили дело об укрывательстве. Об этом 9 апреля стало известно «Фонтанке».
По версии следствия, на самом деле женщина не заявляла в правоохранительные органы и укрывала своего сожителя, который, предположительно, сексуально наказывал ее десятилетнюю дочь за непроизвольные испражнения. В отношении матери возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ — «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Сожителя зовут Сохибджон, он впервые приехал в Россию еще в 2015 году, в разные годы жил в Петербурге, Уфе и Саратове, где ему и выдали паспорт гражданина РФ.
Мужчина проходит по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (часть 4 статьи 132 УК). По данным «Фонтанки», в ходе допроса он признался, что наказывал девочку, вставляя в неё пальцы, — всё из-за того, что она могла обкакаться в штаны. Изнасилование ребёнка (часть 4 статьи 131 УК) мужчина отрицает.
Обвиняемый находится в следственном изоляторе. Ходатайство следствия о его заключении под стражу 7 апреля удовлетворил Калининский районный суд.
В школе ни о чем подобном не подозревали — ребенок ходил в одежде, которая закрывает руки и ноги. Помимо
10-летнюю девочку доставили в больницу имени Раухфуса 2 апреля с болями в животе. Пациентку поместили в реанимацию, а правоохранительные органы заподозрили ее мать в нанесении побоев. Та сказала, что якобы отшлепала дочь ремнем после того, как та будто бы назло ей испражнилась в одежду. Однако обследование показало, что у ребенка есть травмы, которые могут указывать на сексуальное насилие.