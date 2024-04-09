Знала и скрывала. Мать избитой и изнасилованной 10-летней девочки из Петербурга тоже попала под статью

Мать десятилетней избитой девочки, которая попала в больницу имени Раухфуса со следами насилия, могла намеренно скрывать преступление в отношении дочери, против нее возбудили дело об укрывательстве. Об этом 9 апреля стало известно «Фонтанке».

По версии следствия, на самом деле женщина не заявляла в правоохранительные органы и укрывала своего сожителя, который, предположительно, сексуально наказывал ее десятилетнюю дочь за непроизвольные испражнения. В отношении матери возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ — «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.