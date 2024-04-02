Били по животу и стопам. В Петербурге 10-летняя девочка попала в реанимацию

Во вторник в больницу Раухфуса поступила
По предварительным данным, утром женщина привела свою
Ребенка доставили в больницу имени Раухфуса. Предположительно, врачи диагностировали закрытую травму живота, множественные гематомы на животе, конечностях, ягодицах и стопах. Также на теле были следы от укусов. Девочке потребовалось хирургическое вмешательство.
В разговоре с правоохранительными органами женщина рассказала, что недавно приехала из Саратова, проживает с мужчиной и воспитывает двух детей. Предварительно, одна из них —
Полученные сведения будут переданы в Следственный комитет.