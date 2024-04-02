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    Били по животу и стопам. В Петербурге 10-летняя девочка попала в реанимацию

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    1 комментарий

    Во вторник в больницу Раухфуса поступила 10-летняя девочка, которую, предположительно, избила мать, о чем 2 апреля стало известно «Фонтанке». Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, ребенок находится в реанимации.

    По предварительным данным, утром женщина привела свою 10-летнюю дочь в поликлинику Калининского района, поскольку девочка жаловалась на боли в животе. Врач, обследовавший ребенка, решил, что в данном случае понадобится более специализированная помощь. Медик вызвал скорую и сообщил обо всем в полицию.

    Ребенка доставили в больницу имени Раухфуса. Предположительно, врачи диагностировали закрытую травму живота, множественные гематомы на животе, конечностях, ягодицах и стопах. Также на теле были следы от укусов. Девочке потребовалось хирургическое вмешательство.

    В разговоре с правоохранительными органами женщина рассказала, что недавно приехала из Саратова, проживает с мужчиной и воспитывает двух детей. Предварительно, одна из них — 10-летняя девочка — недавно обкакалась, за что и «получила ремня» от матери. Однако врачи, осматривавшие ребенка, рассказали, что травмы могли быть получены в разные периоды времени и имели разное происхождение.

    Полученные сведения будут переданы в Следственный комитет.

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    Комментарии 1

    Гость02 Апр 2024 в 21:58
    сожителя не в счет?
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