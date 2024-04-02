Били по животу и стопам. В Петербурге 10-летняя девочка попала в реанимацию

Во вторник в больницу Раухфуса поступила 10-летняя девочка, которую, предположительно, избила мать, о чем 2 апреля стало известно «Фонтанке». Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, ребенок находится в реанимации.

По предварительным данным, утром женщина привела свою 10-летнюю дочь в поликлинику Калининского района, поскольку девочка жаловалась на боли в животе. Врач, обследовавший ребенка, решил, что в данном случае понадобится более специализированная помощь. Медик вызвал скорую и сообщил обо всем в полицию.