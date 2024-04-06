Избитую десятилетнюю девочку из Петербурга могли насиловать. Задержаны мать и ее сожитель

В ходе обследования 10-летней девочки, которая после избиения попала в больницу имени Раухфуса, выяснились еще более страшные подробности. Врачи диагностировали у ребенка травмы, которые могут указывать на сексуальное насилие. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля.



Накануне сотрудники следственного отдела по Калининскому району процессуально на двое суток задержали мать девочки и ее сожителя по подозрению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба не признаются, что делали что-то отвратительное со школьницей. Сейчас с потерпевшей работают психологи и оперативники. Им предстоит выяснить, как ребенок получил характерные травмы.

