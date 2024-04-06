    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur100.13

    Избитую десятилетнюю девочку из Петербурга могли насиловать. Задержаны мать и ее сожитель

    7910
    43 комментария

    В ходе обследования 10-летней девочки, которая после избиения попала в больницу имени Раухфуса, выяснились еще более страшные подробности. Врачи диагностировали у ребенка травмы, которые могут указывать на сексуальное насилие. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля.

    Накануне сотрудники следственного отдела по Калининскому району процессуально на двое суток задержали мать девочки и ее сожителя по подозрению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба не признаются, что делали что-то отвратительное со школьницей. Сейчас с потерпевшей работают психологи и оперативники. Им предстоит выяснить, как ребенок получил характерные травмы.

    10-летнюю девочку доставили в больницу имени Раухфуса 2 апреля с болями в животе. Пациентку поместили в реанимацию, а правоохранительные органы заподозрили ее мать в нанесении побоев. Та сказала, что якобы отшлепала дочь ремнем после того, как та будто бы назло ей испражнилась в одежду.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ45
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 43

    Гость06 Апр 2024 в 16:52
    И эти люди еще хотят воспитывать украинских детей
    +0−0
    mol4un06 Апр 2024 в 16:12
    Духовные скрепы! Семейные ценности! понимать надо!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close