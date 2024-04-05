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    В телефонах подозреваемых в теракте в «Крокусе» нашли «говорящие» снимки

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    32 комментария

    Следователи получили данные из мобильных телефонов подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Один из них 24 февраля отправлял некоему собеседнику снимки подъездов к концертному залу и входов в него, сообщает 5 апреля СК в своём телеграм-канале.

    Следком

    «Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — говорится в сообщении.

    «Крокус Сити Холл» был выбран по указанию куратора, отмечают в СК. Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала СВО, один из подозреваемых по указанию куратора нашел в интернете кадры с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему и отправил куратору. Это подтвердил в своих показаниях и фигурант, подчеркивают в СК. Также в телефоне, по данным ведомства, нашли кадры с людьми в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и почтовой марки Украины с нецензурным жестом.

    «Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — отмечается в сообщении.

    «Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций», — резюмирует СК.

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    Комментарии 32

    Гость05 Апр 2024 в 10:49
    Так покажите эти доказательства ! Покажите камеры из Крокуса внутри холла, чтоб можно было увидеть лица или очертания нападавших. Государственные структуры могли бы развеять все мифы и предоставить подтверждения фактами ! Прошу предоставить !
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:42
    Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций», — резюмирует СК.

    Сова скоро лопнет уже...
    +0−0
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