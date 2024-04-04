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    В Балтийском море завершен ремонт газопровода Balticconnector. В его бедах винили Россию и Китай

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    В Финляндии заявили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector, его снова запустят до 22 апреля 2024 года. Об этом 4 апреля сообщает финская компания — оператор газопровода Gasgrid.

    «Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен согласно плану, целостность и прочность трубы проверены испытанием под давлением воды», — цитирует РБК заявление Gasgrid.

    Напомним, газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи примерно в то же время информировали, что зафиксировали «вероятный взрыв» в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector.

    В Финляндии почти сразу предположили, что одной из версий может быть удар корабельного якоря.

    Происшествие вызвало большой резонанс. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае если «какого-то рода ответственность России» за ЧП на газопроводе подтвердится, то Балтийское море могут закрыть для всех российских судов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «стандартными русофобскими рефлексами» и заявил, что такие угрозы Россия воспринимает серьезно и считает их неприемлемыми.

    К 10 ноября 2023 года финские следователи смогли поднять со дна и идентифицировать якорь, который, вероятно, повредил газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Сошлись на том, что его, вероятно, потерял китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.

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