В Балтийском море завершен ремонт газопровода Balticconnector. В его бедах винили Россию и Китай

В Финляндии заявили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector, его снова запустят до 22 апреля 2024 года. Об этом 4 апреля сообщает финская компания — оператор газопровода Gasgrid.



«Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен согласно плану, целостность и прочность трубы проверены испытанием под давлением воды», — цитирует РБК заявление Gasgrid.

Напомним, газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи примерно в то же время информировали, что зафиксировали «вероятный взрыв» в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector.