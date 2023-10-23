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    «Любые угрозы нужно воспринимать серьезно». Кремль прокомментировал слова президента Латвии о закрытии Балтийского моря для РФ

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь прокомментировал происшествие на газопроводе Balticconnector. Он в очередной раз заявил, что Россия не причастна к инциденту, а угрозы в отношении страны считает неприемлемыми. Об этом он сообщил журналистам 23 октября.

    Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае, если «какого-то рода ответственность России» за ЧП на газопроводе подтвердится, то Балтийское море могут закрыть для всех российских судов.

    Песков заявил, что такие угрозы страна воспринимает серьезно и считает их неприемлемыми. «В ответ хочется спросить у господина президента [Латвии]: что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование и станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против «Северных потоков»? На этот счет господин президент предпочел промолчать и ничего не говорить. <…> Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого они бы ни исходили. Угрозы для РФ являются неприемлемыми».

    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне ЧП информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы. В Финляндии считают, что причиной повреждения трубопровода может быть удар корабельного якоря. Эстонские СМИ сообщали, что в момент повреждения там проходил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга. 23 октября МИД Китая сообщил, что помогает Финляндии в расследовании аварии.

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    Комментарии 35

    Заливщик голосовых планок23 Окт 2023 в 15:12
    «Любые угрозы нужно воспринимать серьезно» - заявили в Кремле. И перебазировали ракетоносцы на Ладогу...
    +1−0
    Гость23 Окт 2023 в 14:51
    В Финляндии считают, что причиной повреждения трубопровода может быть удар корабельного якоря
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