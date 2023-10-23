«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно». Кремль прокомментировал слова президента Латвии о закрытии Балтийского моря для РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь прокомментировал происшествие на газопроводе Balticconnector. Он в очередной раз заявил, что Россия не причастна к инциденту, а угрозы в отношении страны считает неприемлемыми. Об этом он сообщил журналистам 23 октября.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае, если «какого-то рода ответственность России» за ЧП на газопроводе подтвердится, то Балтийское море могут закрыть для всех российских судов.