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    После аварии на Balticconnector президент Латвии высказался о закрытии Балтийского моря для российских судов

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    33 комментария

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявил, что если подтвердится «какого-то рода ответственность России» за ЧП на газопроводе, то Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов. При этом ответственность иной страны за случившееся он назвал «маловероятной».

    «Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны... Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — сказал он в эфире местного телеканала TV3.

    Ринкевичс добавил, что Латвия проводит консультации с властями Эстонии и Финляндии по вопросу аварии на Balticconnector. Он также отметил, что нужно дождаться результатов расследования, а пока «адекватным и взвешенным шагом является усиление патрулирования» НАТО на Балтике.

    Повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией можно рассматривать как атаку на инфраструктуру НАТО, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в разговоре с корреспондентом американского журнала Foreign Policy.

    Накануне Североатлантический альянс сообщил, что усилит интенсивность патрулирования Балтийского моря с помощью военных кораблей и самолетов в связи с повреждением газопровода. Блок будет проводить дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, в том числе используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также использовать беспилотники. В регион направят четыре минных тральщика.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее пообещал «решительный и единый» ответ, если подтвердится намеренная атака на подводный газопровод между Финляндией и Эстонией. Генсек также заявлял, что атаки такого рода на инфраструктуру государств блока могут стать причиной активизации пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне. Она гласит, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

    О том, может ли НАТО перекрыть судоходство в Финском заливе, читайте в материале «Фонтанки».

    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.

    В Финляндии считают, что причиной повреждения трубопровода может быть удар корабельного якоря. Эстонские СМИ сообщали, что в момент повреждения там проходил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

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    Комментарии 33

    Гость20 Окт 2023 в 17:02
    Обычная болтовня для повышения своей значимости."Закроют Балтийское море от России". ?! ОНИ!
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 17:02
    Вот читаю бравых героев... а что вы сделаете? И когда 2 страны вступили в эту самую нату, такой вариант развития событий предполагался
    +0−0
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