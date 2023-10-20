После аварии на Balticconnector президент Латвии высказался о закрытии Балтийского моря для российских судов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявил, что если подтвердится «какого-то рода ответственность России» за ЧП на газопроводе, то Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов. При этом ответственность иной страны за случившееся он назвал «маловероятной».
«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны... Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — сказал он в эфире местного телеканала TV3.
Ринкевичс добавил, что Латвия проводит консультации с властями Эстонии и Финляндии по вопросу аварии на Balticconnector. Он также отметил, что нужно дождаться результатов расследования, а пока «адекватным и взвешенным шагом является усиление патрулирования» НАТО на Балтике.
Повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией можно рассматривать как атаку на инфраструктуру НАТО, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в разговоре с корреспондентом американского журнала Foreign Policy.
Накануне Североатлантический альянс сообщил, что усилит интенсивность патрулирования Балтийского моря с помощью военных кораблей и самолетов в связи с повреждением газопровода. Блок будет проводить дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, в том числе используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также использовать беспилотники. В регион направят четыре минных тральщика.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее пообещал «решительный и единый» ответ, если подтвердится намеренная атака на подводный газопровод между Финляндией и Эстонией. Генсек также заявлял, что атаки такого рода на инфраструктуру государств блока могут стать причиной активизации пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне. Она гласит, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.
О том, может ли НАТО перекрыть судоходство в Финском заливе, читайте в материале «Фонтанки».