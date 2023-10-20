После аварии на Balticconnector президент Латвии высказался о закрытии Балтийского моря для российских судов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявил, что если подтвердится «какого-то рода ответственность России» за ЧП на газопроводе, то Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов. При этом ответственность иной страны за случившееся он назвал «маловероятной».

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны... Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — сказал он в эфире местного телеканала TV3.

