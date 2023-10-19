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    НАТО направит в Балтийское море военные корабли и увеличит число самолетов-разведчиков из-за аварии на Balticconnector

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    21 комментарий

    НАТО усилит интенсивность патрулирования Балтийского моря с помощью военных кораблей и самолетов в связи с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом 19 октября заявил официальный представитель альянса Дилан Уайт.

    Альянс будет проводить дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, в том числе используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также использовать беспилотники. В регион направят четыре минных тральщика НАТО, приводит текст заявления ТАСС.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее пообещал «решительный и единый» ответ, если подтвердится намеренная атака на подводный газопровод между Финляндией и Эстонией.

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне сообщал, что на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе могут разместить военные базы НАТО и ударные виды вооружения.

    О том, может ли НАТО перекрыть судоходство в Финском заливе, читайте в материале «Фонтанки».

    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.

    В Финляндии считают, что причиной повреждения трубопровода может быть удар корабельного якоря. Эстонские СМИ сообщали, что в момент повреждения там проходил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

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    Комментарии 21

    Pilat19 Окт 2023 в 21:16
    А что, это как то починить трубу и кабель?
    Не проще ли было скинуться всем НАТО, и заплатить Перову и Боширову за ремонт.
    +1−0
    Гость19 Окт 2023 в 21:04
    А если балтфлот пошлют вслед за подводным крейсером и объявят в Кёнигсберге референдум?
    +0−0
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