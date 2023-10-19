НАТО направит в Балтийское море военные корабли и увеличит число самолетов-разведчиков из-за аварии на Balticconnector

НАТО усилит интенсивность патрулирования Балтийского моря с помощью военных кораблей и самолетов в связи с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом 19 октября заявил официальный представитель альянса Дилан Уайт.

Альянс будет проводить дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, в том числе используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также использовать беспилотники. В регион направят четыре минных тральщика НАТО, приводит текст заявления ТАСС.