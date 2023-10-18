Шойгу допустил, что базы НАТО в ближайшем будущем окажутся в Финляндии и Швеции

На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе могут разместить военные базы НАТО и ударные виды вооружения. Об этом в среду, 18 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.



«Не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений», — сказал он.



Также глава военного ведомства добавил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину высокоточных ракет и предстоящую передачу истребителей F-16. «В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году», — сказал Шойгу.