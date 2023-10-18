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    Шойгу допустил, что базы НАТО в ближайшем будущем окажутся в Финляндии и Швеции

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    63 комментария

    На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе могут разместить военные базы НАТО и ударные виды вооружения. Об этом в среду, 18 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

    «Не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений», — сказал он.

    Также глава военного ведомства добавил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину высокоточных ракет и предстоящую передачу истребителей F-16. «В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году», — сказал Шойгу.

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    Комментарии 63

    Гость18 Окт 2023 в 15:46
    А так все хорошо начиналось...
    +0−0
    карпатыч18 Окт 2023 в 15:41
    с базами как-то поспокойней будет. спасибо г-ну кужугетовичу
    +1−0
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