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    Украинский конфликт

    Макрону послышалось: президент Франции прокомментировал «угрожающие заявления» министра обороны России

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    29 комментариев

    Французский президент Эммануэль Макрон назвал «странными и угрожающими» заявления, сделанные министром обороны России Сергеем Шойгу во время телефонного разговора, состоявшегося накануне. Об этом стало известно 4 апреля из публикаций ведущих французских изданий Le Monde и Le Figaro.

    Комментируя беседу двух министров, глава Франции заявил, что нет никаких оснований полагать, будто за терактом стоит Украина — и уж тем более Франция, реагируя таким образом на слова Сергея Шойгу, выразившего надежду, что за событиями в «Крокусе» не стоят французские спецслужбы. «Это абсурд», — сказал Макрон и добавил, что все его соответствующие ведомства находятся в контакте с российскими коллегами и делятся имеющейся информацией.

    Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что группировка, ответственная за теракт в Москве 22 марта, до этого целилась на Францию.

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    Комментарии 29

    Гость04 Апр 2024 в 16:29
    Секунду! Всего пару дней назад здесь была новость о том, что Шойгу назвал этот телефонный разговор дружеским, весьма плодотворным и вызывающим надежду на мирные переговоры. И как всё это понимать, интересуюсь? Я лично верю Макрону. А вы?
    +1−1
    Гость04 Апр 2024 в 16:29
    Да никто никуда не целился. Это французы пытаются отмыться от нечистот, в которых вымазвлись по уши. Все им объяснили, а они вместе с немцами все равно войска готовят для отправки. Это дипломатическая болтовня Макрона и его министров плохо для всех закончится.
    +1−2
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