Макрону послышалось: президент Франции прокомментировал «угрожающие заявления» министра обороны России

Французский президент Эммануэль Макрон назвал «странными и угрожающими» заявления, сделанные министром обороны России Сергеем Шойгу во время телефонного разговора, состоявшегося накануне. Об этом стало известно 4 апреля из публикаций ведущих французских изданий Le Monde и Le Figaro.



Комментируя беседу двух министров, глава Франции заявил, что нет никаких оснований полагать, будто за терактом стоит Украина — и уж тем более Франция, реагируя таким образом на слова Сергея Шойгу, выразившего надежду, что за событиями в «Крокусе» не стоят французские спецслужбы. «Это абсурд», — сказал Макрон и добавил, что все его соответствующие ведомства находятся в контакте с российскими коллегами и делятся имеющейся информацией.