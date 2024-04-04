Макрону послышалось: президент Франции прокомментировал «угрожающие заявления» министра обороны России

Французский президент Эммануэль Макрон назвал «странными и угрожающими» заявления, сделанные министром обороны России Сергеем Шойгу во время телефонного разговора, состоявшегося накануне. Об этом стало известно
Комментируя беседу двух министров, глава Франции заявил, что нет никаких оснований полагать, будто за терактом стоит Украина — и уж тем более Франция, реагируя таким образом на слова Сергея Шойгу, выразившего надежду, что за событиями в «Крокусе» не стоят французские спецслужбы. «Это абсурд», — сказал Макрон и добавил, что все его соответствующие ведомства находятся в контакте с российскими коллегами и делятся имеющейся информацией.
Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что группировка, ответственная за теракт в Москве