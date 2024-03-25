    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    752мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22

    Макрон: группировка, ответственная за теракт в «Крокусе», до этого целилась на Францию

    16127
    37 комментариев

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что группу лиц, ответственную за теракт в «Крокус сити холле» в Москве, ранее заметили во Франции. Его слова передают издания Al Arabiya и Reuters 25 марта.

    По словам Макрона, Россия стала жертвой группы запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*, которая до этого пыталась совершить «ряд действий» на территории Франции.

    «Мы предложили расширить сотрудничество с российскими (разведывательными) службами и нашими партнерами в регионе, чтобы виновные могли быть найдены как можно быстрее», — цитирует президента Reuters.

    Ранее в связи с терактом в «Крокус сити холле» власти Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего.

    О том, что ответственность за нападение несет «Исламское государство — Хорасан», писала и газета The New York Times, а также ряд других американских СМИ. По словам официальных лиц, эта организация — филиал группировки, базирующийся в Афганистане.

    *ИГИЛ —террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

    Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в людей и затем подожгли здание. Подозреваемых задержали утром 23 марта. По данным ФСБ, к теракту причастны 11 человек, непосредственных исполнителей — четверо, они арестованы.

    По последним данным, в теракте погибли 137 человек, пострадали 182 человека. Личности некоторых погибших продолжают устанавливать. Последние новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 37

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close