Макрон: группировка, ответственная за теракт в «Крокусе», до этого целилась на Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что группу лиц, ответственную за теракт в «Крокус сити холле» в Москве, ранее заметили во Франции. Его слова передают издания Al Arabiya и Reuters 25 марта.



По словам Макрона, Россия стала жертвой группы запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*, которая до этого пыталась совершить «ряд действий» на территории Франции.



«Мы предложили расширить сотрудничество с российскими (разведывательными) службами и нашими партнерами в регионе, чтобы виновные могли быть найдены как можно быстрее», — цитирует президента Reuters.