Макрон: группировка, ответственная за теракт в «Крокусе», до этого целилась на Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что группу лиц, ответственную за теракт в «Крокус сити холле» в Москве, ранее заметили во Франции. Его слова передают издания Al Arabiya и Reuters 25 марта.
По словам Макрона, Россия стала жертвой группы запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*, которая до этого пыталась совершить «ряд действий» на территории Франции.
«Мы предложили расширить сотрудничество с российскими (разведывательными) службами и нашими партнерами в регионе, чтобы виновные могли быть найдены как можно быстрее», — цитирует президента Reuters.
Ранее в связи с терактом в «Крокус сити холле» власти Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего.
О том, что ответственность за нападение несет «Исламское государство — Хорасан», писала и газета The New York Times, а также ряд других американских СМИ. По словам официальных лиц, эта организация — филиал группировки, базирующийся в Афганистане.
*ИГИЛ —террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.