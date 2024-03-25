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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Все ТРК «Вегас» закрыты, обвиняемые за решеткой, опознание погибших продолжается: подробности теракта в «Крокус Сити Холле»

    В онлайн-трансляции рассказываем всё, что известно о трагедии

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    Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. По актуальным данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека, погибли 137. Не все погибшие еще опознаны. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать, что происходит на третий день после самой темной ночи этой весны.

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    Торгово-развлекательные комплексы «Вегас Крокус Сити», «Вегас Кунцево» и «Вегас Каширское» будут закрыты 25 марта.

    — Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы. Благодарим за понимание и остаемся на связи, — сообщили в Telegram-канале сети.

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    Более 5 тысяч человек эвакуировали из здания «Крокус Сити Холл». Еще 100 были спасены при пожаре, сообщил ТАСС представитель компании «Крокус Групп».

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    • Басманный суд Москвы отправил под стражу обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». Четверо подозреваемых (Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Файзов Мухаммадсобир — самый младший в группе, ему 19 лет) пробудут в СИЗО как минимум до 22 мая;
    • 182 человека пострадали, в обновленном списке опознанных погибших — 68 человек;
    • регионы России присоединились к акции «Летят журавли» в память о жертвах теракта;
    • этим утром официально подтвердили смерть ранее считавшихся пропавшими 59-летней Юлии Чечиной из Волгограда и 16-летней Златы Фигуриной из Москвы. Юлия специально приехала в Москву на концерт из Волгограда. Злата пришла на мероприятие вместе с родителями и родственниками из Оренбурга;
    • тысячи людей пришли к стихийному мемориалу у «Крокуса», в том числе знаменитости — группа «Пикник», Тимати, Люся Чеботина, Влад Бумага, Дима Билан, SHAMAN;
    • на входах в столичных торговых центрах может появиться вооруженная охрана, такой вариант сейчас рассматривают московские и федеральные власти, сообщил источник «Известий»;
    • Франция после теракта повысила уровень террористической угрозы до наивысшего;
    • среди погибших в «Крокусе» — один гражданин Армении, сообщил армянский МИД.
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    В пятой части нашей онлайн-хроники мы рассказывали всё, что было известно о теракте в «Крокусе» 23 и 24 марта.

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    МЧС продолжает публиковать новые имена в списке погибших в результате теракта. Этим утром официально подтвердили смерть ранее считавшихся пропавшими 59-летней Юлии Чечиной из Волгограда и 16-летней Златы Фигуриной из Москвы.

    Юлия специально приехала в Москву на концерт из Волгограда. Злата пришла на мероприятие вместе с родителями и родственниками из Оренбурга.

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    Точное количество жертв теракта в «Крокусе» до сих пор неизвестно, но уже стало ясно, что трагедия стала одной из самых смертоносных за историю современной России. Но даже в самые темные времена стоит помнить, что мир — не без добрых людей.

    Самые разные люди, невзирая на собственный страх, нашли в себе силы помочь другим — кто-то вывел сотню людей, удостоверившись, что никто из его колонны не пострадал, кто-то вернулся, поняв, что не может не помогать выносить тела пострадавших.

    Всех героев, про которых известно на данный момент, MSK1.RU собрал в одном материале — их имена и лица не должны быть забыты.

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    Источник, близкий к Генпрокуратуре, сообщил «Коммерсанту», что, по предварительным данным, нарушений в деятельности сотрудников охранной организации, которые обеспечивали безопасность «Крокуса» не усматривается: законодательство не содержит категорических требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях.

    Crocus City HallОнлайнТрансляцияТерактТеррористыКрокус Сити ХоллРоссияЖертвыПострадавшие
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