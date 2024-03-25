Все ТРК «Вегас» закрыты, обвиняемые за решеткой, опознание погибших продолжается: подробности теракта в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. По актуальным данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека, погибли 137. Не все погибшие еще опознаны. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать, что происходит на третий день после самой темной ночи этой весны.
Торгово-развлекательные комплексы «Вегас Крокус Сити», «Вегас Кунцево» и «Вегас Каширское» будут закрыты 25 марта.
— Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы. Благодарим за понимание и остаемся на связи, — сообщили в Telegram-канале сети.
Более 5 тысяч человек эвакуировали из здания «Крокус Сити Холл». Еще 100 были спасены при пожаре, сообщил ТАСС представитель компании «Крокус Групп».
- Басманный суд Москвы отправил под стражу обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». Четверо подозреваемых (Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Файзов Мухаммадсобир — самый младший в группе, ему 19 лет) пробудут в СИЗО как минимум до 22 мая;
- 182 человека пострадали, в обновленном списке опознанных погибших — 68 человек;
- регионы России присоединились к акции «Летят журавли» в память о жертвах теракта;
- этим утром официально подтвердили смерть ранее считавшихся пропавшими
59-летнейЮлии Чечиной из Волгограда и 16-летнейЗлаты Фигуриной из Москвы. Юлия специально приехала в Москву на концерт из Волгограда. Злата пришла на мероприятие вместе с родителями и родственниками из Оренбурга;
- тысячи людей пришли к стихийному мемориалу у «Крокуса», в том числе знаменитости — группа «Пикник», Тимати, Люся Чеботина, Влад Бумага, Дима Билан, SHAMAN;
- на входах в столичных торговых центрах может появиться вооруженная охрана, такой вариант сейчас рассматривают московские и федеральные власти, сообщил источник «Известий»;
- Франция после теракта повысила уровень террористической угрозы до наивысшего;
- среди погибших в «Крокусе» — один гражданин Армении, сообщил армянский МИД.
В пятой части нашей онлайн-хроники мы рассказывали всё, что было известно о теракте в «Крокусе» 23 и 24 марта.
МЧС продолжает публиковать новые имена в списке погибших в результате теракта. Этим утром официально подтвердили смерть ранее считавшихся пропавшими
Юлия специально приехала в Москву на концерт из Волгограда. Злата пришла на мероприятие вместе с родителями и родственниками из Оренбурга.
Точное количество жертв теракта в «Крокусе» до сих пор неизвестно, но уже стало ясно, что трагедия стала одной из самых смертоносных за историю современной России. Но даже в самые темные времена стоит помнить, что мир — не без добрых людей.
Самые разные люди, невзирая на собственный страх, нашли в себе силы помочь другим — кто-то вывел сотню людей, удостоверившись, что никто из его колонны не пострадал, кто-то вернулся, поняв, что не может не помогать выносить тела пострадавших.
Всех героев, про которых известно на данный момент, MSK1.RU собрал в одном материале — их имена и лица не должны быть забыты.
Источник, близкий к Генпрокуратуре, сообщил «Коммерсанту», что, по предварительным данным, нарушений в деятельности сотрудников охранной организации, которые обеспечивали безопасность «Крокуса» не усматривается: законодательство не содержит категорических требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях.