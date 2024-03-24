Число погибших при теракте в «Крокусе» достигло 137 человек. Опознаны меньше половины

На месте теракта в «Крокус Сити холле» найдены тела 137 погибших, в том числе трое детей. Опознаны 62 человека. Об этом сообщает Следственный комитет в воскресенье, 24 марта.
«По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы», — добавили в ведомстве.
В ходе осмотра места трагедии не найдено заминированных тел и иных следов минирования. Изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.
Ранее сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле». Еще 154 человека находились в списках пострадавших, к 24 марта 32 человека выписали из больницы. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.