Число погибших при теракте в «Крокусе» достигло 137 человек. Опознаны меньше половины

На месте теракта в «Крокус Сити холле» найдены тела 137 погибших, в том числе трое детей. Опознаны 62 человека. Об этом сообщает Следственный комитет в воскресенье, 24 марта.



«По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы», — добавили в ведомстве.

В ходе осмотра места трагедии не найдено заминированных тел и иных следов минирования. Изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.