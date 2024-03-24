Минздрав: 32 человека, пострадавших от теракта, выписаны из больниц

Минздрав России 24 марта сообщил, что из стационаров выписали 32 человека из числа пострадавших в «Крокус Сити холле». Их состояние улучшилось. Остаются на лечении в больницах 110 жертв теракта.



Люди, оказавшиеся в «Крокус Сити холле» во время атаки террористов, получают медицинскую помощь в учреждениях Московской области, Москвы и в федеральных медицинских центрах.



«12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 18 человек — в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдением врачей», — сообщает пресс-служба Минздрава.

