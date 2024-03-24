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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Минздрав: 32 человека, пострадавших от теракта, выписаны из больниц

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    Минздрав России 24 марта сообщил, что из стационаров выписали 32 человека из числа пострадавших в «Крокус Сити холле». Их состояние улучшилось. Остаются на лечении в больницах 110 жертв теракта.

    Люди, оказавшиеся в «Крокус Сити холле» во время атаки террористов, получают медицинскую помощь в учреждениях Московской области, Москвы и в федеральных медицинских центрах.

    «12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 18 человек — в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдением врачей», — сообщает пресс-служба Минздрава.

    Еще 38 человек получили медицинскую помощь без госпитализации.

    В ведомстве отмечают, что для всех пострадавших организована поддержка психологов. Действует горячая линия НМИЦ психиатрии имени Сербского Минздрава России: (495) 637–70–70.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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