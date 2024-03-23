Американские СМИ настаивают, что к теракту в «Крокусе» причастен ИГИЛ*

Ведущие СМИ США отстаивают след ИГИЛ* в теракте, совершенном накануне в подмосковном «Крокусе». Так, CBS News со ссылкой на официального представителя утверждает, что у США есть разведданные, якобы подтверждающие заявления запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» об ответственности за теракт.

Издание сообщает, что Штаты предоставили России разведданные о возможном теракте, руководствуясь требованием разведывательного сообщества «Обязанность предупреждать». В своем заявлении CBS News накануне вечером эту информацию подтвердила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.



О том, что ответственность за одно из самых смертоносных за последнее десятилетие в России нападение несет «Исламское государство — Хорасан», пишет и The New York Times. По словам официальных лиц, эта организация — филиал группировки, базирующийся в Афганистане.



Как утверждает CNN, короткое заявление о том, что ИГИЛ берет на себя ответственность за теракт в «Крокусе», было опубликовано в телеграм-канале, связанном с террористической группировкой. Однако, пишет издание, доказательства в поддержку этого утверждения представлены не были.

О причастности боевиков к организации «Исламское государство» заявляет и Reuters.

