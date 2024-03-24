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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182

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    Минздрав Московской области в воскресенье, 24 марта, обновил список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити холле». В нем находится 182 человека.

    На стационарном лечении находится 121 человек, а на амбулаторном — 61.

    Президент РФ Владимир Путин днем 23 марта обратился к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокусе». Полный текст обращения — здесь.

    Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле». Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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