«Мы установим и покараем каждого». Полный текст обращения Путина — о теракте, трауре и возмездии

Президент РФ Владимир Путин днем 23 марта обратился к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокусе», унесшим жизни более 100 человек. Глава государства объявил общенациональный траур и заверил — виновных ждет возмездие, а Россию сломить не удастся. Публикуем полное обращение.

kremlin.ru

«Уважаемые граждане России!

Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжёлом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненных. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать ещё больших потерь.



Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы.

Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизни пришла страшная беда, раненным и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура.



В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас – не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление.

Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.



Повторю. Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным организованным массовым убийством мирных беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях. Они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения.



Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их не направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу.

Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль. И готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом – международным терроризмом.



Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет.

Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе с одном строю. Верю – так и будет. Потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество.

Россия ни раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас».

