Из-за теракта в «Крокусе» Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» власти Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Об этом, как передаёт 25 марта «Коммерсантъ», объявил в соцсетях премьер-министра страны Габриэль Атталь.

«В связи с тем, что ответственность за нападение взяло на себя ИГ*, и в связи с угрозами, с которыми сталкивается наша страной, мы решили повысить уровень Vigipirate до самого высокого: экстренная угроза нападения»,— сообщил Атталь.

Решение было принято на заседании Совета национальной обороны и безопасности в Елисейском дворце в Париже. Совет созвал французский президент Эмманюэль Макрон, оно было посвящено теракту в «Крокус Сити Холле».