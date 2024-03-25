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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Из-за теракта в «Крокусе» Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего

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    В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» власти Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Об этом, как передаёт 25 марта «Коммерсантъ», объявил в соцсетях премьер-министра страны Габриэль Атталь.

    «В связи с тем, что ответственность за нападение взяло на себя ИГ*, и в связи с угрозами, с которыми сталкивается наша страной, мы решили повысить уровень Vigipirate до самого высокого: экстренная угроза нападения»,— сообщил Атталь.

    Решение было принято на заседании Совета национальной обороны и безопасности в Елисейском дворце в Париже. Совет созвал французский президент Эмманюэль Макрон, оно было посвящено теракту в «Крокус Сити Холле».

    В январе Франция понизила уровень террористической угрозы.

    * «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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    Крокус Сити ХоллТерактФранция
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