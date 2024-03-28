COVID-ограничения в Петербурге продлены до конца 2024 года

В Петербурге продлено действие ковидных ограничений, введенных постановлением правительства
Ограничения ранее действовали до 31 марта, теперь они продлены сразу до 31 декабря 2024 года. В частности, это касается проведения публичных мероприятий и участия в них.
Также продлен запрет спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий численностью более 300 человек, кроме тех, что согласованы со Смольным.
В Петербурге продлено действие ковидных ограничений, введенных постановлением правительства
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