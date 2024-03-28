В США утверждают, что передали России «ясную и детальную информацию» об угрозе теракта на концерте

В США утверждают, что передали РФ «ясную и детальную информацию» об угрозе теракта накануне трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил 28 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», — цитирует заявление Кирби госагентство ТАСС.

Кирби уточнил, что предупреждение якобы было передано в письменной форме 7 марта в 11:15 мск.

«В дополнение к этому на следующий день, 8 марта, мы опубликовали предупреждение, чтобы предостеречь американских граждан от посещения крупных собраний и концертов в Москве», — сказал Кирби (цитата по ТАСС). Он считает, что именно публичные рекомендации посольства США могли удержать нападавших от атаки 8 марта.

О предупреждении, которое появилось в ночь на 8 марта на сайте посольства США, «Фонтанка» писала здесь. «Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», — говорилось в тексте того сообщения американской дипмиссии.

Кирби полностью возложил ответственность за теракт в Красногорске на группировку «Исламское государство«* (признана террористической и запрещена в РФ). Он также заявил, что США по-прежнему будут предупреждать правительства по всему миру, если узнают о подготовке терактов, «вне зависимости от отношений с ними». Напомним, ранее 28 марта Следственный комитет РФ заявил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с Украиной. В частности, что имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления

Также СКР сообщил, что установлен и задержан еще один подозреваемый, его видят причастным к финансированию теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в здание перед концертом группы «Пикник» и стали расстреливать присутствовавших.