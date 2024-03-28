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    Три легендарных режиссера «Ленфильма» получили именные скверы в Петербурге

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    Три сквера на Петроградской стороне получили названия в честь знаменитых режиссеров киностудии «Ленфильм» — Игоря Масленникова, Динары Асановой и Виталия Мельникова. Об этом говорится в сообщении комитета по культуре 28 марта.

    Имя Игоря Масленникова — создателя «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимней вишни», ушедшего в сентябре 2022-го, — будет носить сквер возле дома 11 по Мытнинской набережной.

    В память о режиссере фильмов «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж» и «Семь невест ефрейтора Зуева», сквер у дома 17 по Каменноостровскому проспекту будет носить имя Виталия Мельникова. Режиссера не стало в марте 2022 года.

    А сквер на Ординарной улице рядом с домом 45 по Большой Пушкарской улице будет называться в честь Динары Асановой («Не болит голова у дятла»), ушедшей в апреле 1985 года.

    Также Топонимическая комиссия вернула Пулковскому парку его первое название парк Городов-Героев, а скверу в Выборгском районе дала имя Иосифа Кобзона.

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