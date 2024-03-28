Три легендарных режиссера «Ленфильма» получили именные скверы в Петербурге

Три сквера на Петроградской стороне получили названия в честь знаменитых режиссеров киностудии «Ленфильм» — Игоря Масленникова, Динары Асановой и Виталия Мельникова. Об этом говорится в сообщении комитета по культуре 28 марта.



Имя Игоря Масленникова — создателя «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимней вишни», ушедшего в сентябре 2022-го, — будет носить сквер возле дома 11 по Мытнинской набережной.



В память о режиссере фильмов «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж» и «Семь невест ефрейтора Зуева», сквер у дома 17 по Каменноостровскому проспекту будет носить имя Виталия Мельникова. Режиссера не стало в марте 2022 года.

