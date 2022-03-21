В Петербурге умер режиссер и сценарист Виталий Мельников

Мельников снял фильмы «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», трилогию о России XVIII века — «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел» и многие другие.
Виталий Мельников родился в 1928 году, детство провел в Сибири, поскольку его родители были репрессированы. Окончил мастерскую Ромма и Юткевича во ВГИКе в 1952 году. Начинал со съемки документального кино. С 1964 года начал работать на «Ленфильме». В 1989-м возглавил киностудию «Голос».