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    Кино

    В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым

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    Церемония прощания с Игорем Масленниковым прошла 21 сентября в первом павильоне «Ленфильма», где режиссер снимал свои фильмы. Она началась в полдень. Похороны состоятся сегодня же на Северном кладбище.

    На церемонию пришли губернатор города Александр Беглов, писатель Михаил Кураев, родные и коллеги покойного, почитатели его таланта — всего около двухсот человек.

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    Игорь Фёдорович Масленников скончался 17 сентября. Ему было 90 лет. Режиссер родился в октябре 1931 года в Нижнем Новгороде, работал на ленинградском телевидении, затем пришёл в кино. Его самые известные работы — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», трилогия «Зимняя вишня», экранизация повести Пушкина «Пиковая дама» и исторический мюзикл «Ярославна, королева Франции».

    В 1987 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ.

    Незадолго до смерти Масленникова «Фонтанка» делала с ним интервью. Прочесть об основных фильмах режиссера можно в материале.

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