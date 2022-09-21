В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым

Церемония прощания с Игорем Масленниковым прошла 21 сентября в первом павильоне «Ленфильма», где режиссер снимал свои фильмы. Она началась в полдень. Похороны состоятся сегодня же на Северном кладбище.
На церемонию пришли губернатор города Александр Беглов, писатель Михаил Кураев, родные и коллеги покойного, почитатели его таланта — всего около двухсот человек.
Игорь Фёдорович Масленников скончался 17 сентября. Ему было 90 лет. Режиссер родился в октябре 1931 года в Нижнем Новгороде, работал на ленинградском телевидении, затем пришёл в кино. Его самые известные работы — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», трилогия «Зимняя вишня», экранизация повести Пушкина «Пиковая дама» и исторический мюзикл «Ярославна, королева Франции».
В 1987 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ.
Незадолго до смерти Масленникова «Фонтанка» делала с ним интервью. Прочесть об основных фильмах режиссера можно в материале.