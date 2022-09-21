В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым

Церемония прощания с Игорем Масленниковым прошла 21 сентября в первом павильоне «Ленфильма», где режиссер снимал свои фильмы. Она началась в полдень. Похороны состоятся сегодня же на Северном кладбище.

На церемонию пришли губернатор города Александр Беглов, писатель Михаил Кураев, родные и коллеги покойного, почитатели его таланта — всего около двухсот человек.