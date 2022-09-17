Германн, Холмс и Сатана. О чем нам успел рассказать Игорь Масленников

Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов Поделиться Поделиться





Игорь Масленников ушел на 91-м году жизни. В недавнем интервью «Фонтанке» он говорил: «Абсолютно не боюсь [смерти]. Какой смысл этого страшиться? Я ведь… Я не могу сказать, что я воцерковлённый человек. Но я агностик. Я — как Кант, поражаюсь только двум вещам в этом мире невероятном: звёздному небу и совести в душе человека. В этом есть что-то божественное и необъяснимое. Если совесть есть, чего бояться-то?»

Он сам как-то признался газете «Вечерний Петербург»: «Я типичный режиссер-рассказчик!» И это действительно было так: Игорь Федорович, как никто, умел рассказывать увлекательные, умные, трогательные киноистории. В фильмографии Игоря Масленникова — более тридцати фильмов. В день, когда великого режиссера не стало, «Фонтанка» вспоминает лучшие его работы.

«Личная жизнь Кузяева Валентина» (1967)

Кинодебют Масленникова в соавторстве с Ильей Авербахом — три новеллы об обычном ленинградском старшекласснике, которому корреспонденты предложили сняться в передаче «Кем я хочу стать». Тут и оптимизм юности, и нехарактерные для советского кино интонации рефлексирующего одиночки, не способного влиться в общий оптимизм. Сыгравший Валю Кузяева Виктор Ильичев впоследствии вошёл в двадцатку самых снимаемых актёров СССР, сыграв в сотне фильмов, и получил звание заслуженного артиста РСФСР. А певица Мария Пахоменко исполнила в кино песню, которой суждено было стать ироничным хитом журналистов:



И пусть пока еще ты неизвестен,



Но мы не зря к тебе прислали репортера —

Каждый человек нам интересен,

Каждый человек нам дорог.

«Завтра, третьего апреля» (1969)

Следующий фильм Масленникова — снова про школьников и снова про моральный выбор и жизнь в коллективе. Ученик Вова Ряшенцев предложил устроить в школе «День правды». Тут сплошные звезды: Павел Луспекаев играет завхоза, Лариса Малеванная — маму одноклассницы, а Александр Демьяненко — лейтенанта милиции. И здесь дебютировал на экране Константин Райкин. На канале «ТВ Центр» Масленников вспоминал об их первой встрече: «Мне запомнился один молодой мальчик, который изображал животных. Меня поразила пантера. Потом какую-то птицу он изображал… Удивительный дар был у него».



Фото: Кадр из фильма «Завтра, третьего апреля» (1969) Поделиться Поделиться







«Гонщики» (1972)

Здесь Масленников решил себя попробовать в настоящей спортивной драме о дружбе, а затем соперничестве двух автогонщиков: опытного ветерана Кукушкина и амбициозного молодого Сергачева. Их сыграли Евгений Леонов и Олег Янковский. А музыку написал Владимир Дашкевич — это первый эпизод их долгого сотрудничества с Масленниковым.



Фильм полон остросюжетных моментов, аварий, виражей над пропастью — по сюжету часть действия происходит на ралли в Альпах. Фильм был инновационный: все съемки диалогов внутри движущегося автомобиля сделаны не в павильоне на фоне проекции, как тогда было принято, а в реально едущей машине с помощью специально закрепленной камеры. При этом перед съемками выяснилось, что Олег Янковский не умеет водить — и ему пришлось спешно заниматься с инструктором.



«Сентиментальный роман» (1976)

Мелодрама по мотивам романа Веры Пановой про пылкого коммуниста газетчика Шуру, который внезапно очутился в любовном треугольнике с двумя девушками: Зоей большой и Зоей маленькой, их сыграли Елена Проклова и Елена Коренева. А ещё тут на разных ролях Станислав Любшин, Людмила Гурченко, Владимир Басов, Олег Янковский, молодые Михаил Боярский, Николай Караченцов и Сергей Мигицко. И снова музыка Дашкевича. Неудивительно, что фильм завоевал Специальный приз жюри на МКФ в Западном Берлине.



Фото: Кадр из фильма «Сентиментальный роман» (1976) Поделиться Поделиться





«Ярославна, королева Франции» (1978)

Масленников пробует себя в новом жанре — фильм снят по мотивам одноименного романа Антонина Ладинского. Но история (реальная!) о том, как княжна, дочь Ярослава Мудрого, едет в далекую Францию, чтоб выйти за тамошнего короля, скорее похожа не на историческое кино, а на трогательный мюзикл. И недаром: тут много песен на музыку, конечно, Владимира Дашкевича, слова к которым написал Юлий Ким. Так что ему в огромной степени картина обязана своей трагикомической атмосферой. Самая известная, конечно, — «Барон Жермон поехал на войну». В ролях, как обычно, звезды: Ярослава Мудрого играет Кирилл Лавров, Анну Ярославну — Елена Коренева, ее спутников — Николай Караченцов, Сергей Мартинсон, Игорь Дмитриев; и кстати, впервые появляется в фильмах Масленникова Василий Ливанов в роли отважного рыцаря Бенедиктуса. Правда, песни за него поёт Михаил Боярский.



«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986)

Абсолютный фаворит, идеальная Англия, снятая в Ленинграде, Прибалтике и на Кавказе; заслужившая любовь не только в СССР, но и на родине великого сыщика.

В своих мемуарах «Бейкер-стрит на Петроградской» сам Игорь Федорович пишет: «В том, что я клюнул на этот сценарий, большое значение сыграла обстановка в стране: хотелось улететь вслед за сценаристами куда-то в заоблачные дали, заняться чем-то приятным, не связанным с тогдашней повседневностью. И вновь пробудилось то самое желание «поиграть в англичанство».

Главная музыкальная тема, написанная Дашкевичем, как позже признался режиссер, напоминает заставку BBC World Service конца 1970-х, чтобы передать нужный дух. Это сработало: Маргарет Тэтчер хвалила сериал, Василия Ливанова в 2006-м за роль Холмса наградили орденом Британской империи. А ведь Шерлоком мог бы стать не он: на эту роль пробовались Сергей Юрский, Александр Кайдановский и Олег Янковский. А на Ватсона претендовали Олег Басилашвили, Александр Калягин, Леонид Куравлев и Юрий Богатырев.



Говоря «Масленников», мы имеем в виду — «Шерлок Холмс». Но сам Игорь Федорович относился к этому успеху с некоторой усталой иронией. В том же разговоре с «Вечеркой» он говорил: «Я теперь все чаще вспоминаю судьбу Артура Конан Дойла. Когда его на старости лет, примерно в моем возрасте, спрашивали: «Это вы написали Шерлока Холмса?» — он приходил в бешенство, топал ногами и кричал: «Между прочим, я написал довольно много приличных книг!»



Фото: Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986) Поделиться Поделиться





«Пиковая дама» (1982)

Как признался сам Масленников в интервью сайту belcanto.ru, «Пиковая дама» — его лучший фильм. Это может показаться неожиданным: камерная и малобюджетная картина с минимумом действия, в полутемных интерьерах, без всякой мистики, очень тщательно следующая пушкинской структуре сюжета, сохраняющая все диалоги и повороты. Закадровый голос принадлежит Алле Демидовой — именно на её чтении построена большая часть фильма. А еще картине дают жизнь перформансы блестящих актеров — Виктора Проскурина, Виталия Соломина, Иннокентия Смоктуновского.





«Зимняя вишня» (1985)

И вновь мелодрама — на этот раз в современных, позднесоветских декорациях, о любви и ее невозможности между печальной одинокой Ольгой и женатым нерешительным Вадимом, их играют Елена Сафонова и Виталий Соломин. Впрочем, первоначально героев должны были сыграть Наталья Андрейченко и Сергей Шакуров. Но в последний момент актеры отказались. Впрочем, кое-что от них тут осталось: в сцене на рыбалке, где Вадим и Ольга целуются, ноги принадлежат именно Шакурову.

Другой важный герой фильма — Толстовский дом на улице Рубинштейна, где снималась картина. Его грустные, сумрачные дворы должны были создать в фильме особый настрой. А ещё голос Аллы Пугачевой, исполнявшей тут песни.

Картину оценили и полюбили и зрители, и критики: в 1986 на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате фильм получил приз «За исследование актуальных нравственных проблем», а Елена Сафонова — награду за лучшую женскую роль.

Игорь Масленников снял ещё два сиквела и планировал создать «Зимнюю вишню-4», но проект был заморожен из-за недостатка средств.



Фото: Кадр из фильма «Зимняя вишня» (1985) Поделиться Поделиться





«Филипп Траум» (1990)

Жутковатое двухсерийное фэнтези по мотивам повести Марка Твена «Таинственный незнакомец»: о странном путнике Филиппе Трауме, который приходит в средневековый австрийский городок и признаётся, что он — сам сатана, готовый предсказать будущее всем желающим…

Масленников снимал кино совместно с чешскими кинематографистами в замке Бузов в городе Лоштице. Главную роль, Траума, сыграл Габриель Воробьев — сам по себе примечательная фигура, родившийся в Гаване в семье советских дипломатов, впоследствии ставший диджеем и распространителем музыкального стиля транс в постсоветском пространстве. Воробьев — альбинос, и решено было не перекрашивать ему волосы для пущей странности образа. Переозвучил его актер Сергей Паршин.

Фильм о сатане, писал Масленников в мемуарах, снимался в мрачной, тягостной атмосфере. И судьба у него была мрачная: его показали всего один раз по Центральному телевидению, после чего «положили на полку». Долгое время думали, что лента вообще утрачена. Однако в 2011 году его показали на телеканале «Детский мир».



Федор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»

